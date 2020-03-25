Сети «Синема-Парк», «Формула кино» и «Кино Окко» с завтрашнего дня закроют все кинотеатры в Москве. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Объединенной сети кинотеатров, это связано с указом мэра столицы, который был подписан в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Ранее Министерство культуры рекомендовало с понедельника всем кинотеатрам в России прекратить работу.