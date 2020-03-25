Росстат сообщает о росте цен в России. На минувшей неделе по сравнению с предыдущей сахар подорожал на 7%, гречка почти на 3, рис, мука и макароны прибавили в цене по одному проценту, — передает «Интерфакс».

Ранее в соцсетях пользователи сообщали о том, что гречку, как и многие другие крупы, в магазинах раскупили на фоне пандемии.