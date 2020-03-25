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16:31, 25 марта 2020

Мэр итальянского Бергамо заявил, что матч Лиги чемпионов стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо заявил, что матч Лиги чемпионов стал биологической бомбой. По словам Джорджио Гори, встреча между Аталантой и Валенсией 19 февраля стала одной из главных причин распространения коронавируса в Италии.

Игру в Милане тогда посмотрели на стадионе 40 тысяч человек. Италия лидирует в мире по числу смертей от коронавируса. По последним данным, в стране скончались более 6800 человек, то есть, смертность в Италии почти 10%.

В России число выявленных случаев заболевания за сутки выросло на 163 – до 658.



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