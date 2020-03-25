Мэр итальянского Бергамо заявил, что матч Лиги чемпионов стал биологической бомбой. По словам Джорджио Гори, встреча между Аталантой и Валенсией 19 февраля стала одной из главных причин распространения коронавируса в Италии.

Игру в Милане тогда посмотрели на стадионе 40 тысяч человек. Италия лидирует в мире по числу смертей от коронавируса. По последним данным, в стране скончались более 6800 человек, то есть, смертность в Италии почти 10%.

В России число выявленных случаев заболевания за сутки выросло на 163 – до 658.