Путин: Голосование по поправкам необходимо перенести на более позднюю дату

Владимир Путин заявил, что голосование по изменению Конституции, намеченное на 22 апреля, будет перенесено — конкретный срок он не назвал.

«Естественно, возникает и вопрос об организации общероссийского голосования по поправкам в конституцию с предварительно определенной датой — 22 апреля. Вы знаете, как серьезно, насколько серьезно я к этому отношусь, и, конечно, буду просить вас и высказать свое мнение по этому вопросу, принципиальному, ключевому для нашей страны, для нашего общества», — сказал он во время обращения к россиянам.