Российские рестораторы в массовом порядке переходят на доставку блюд на дом.

В условиях карантина, когда многие предпочитают или вовсе не выходить из дома или сторонятся людных мест, российские рестораны готовы доставить домой не только элементарные закуски, но даже блюда авторской кухни. По статистике сервиса «Яндекс еда» количество заведений, которые подключились за последний месяц, возросло в три раза. Особенно эта картина очевидна для столиц. Москва и область обеспечили прирост в 30 процентов, Петербург – в 15, а 8 добавил Екатеринбург. Сейчас общее количество ресторанов, которые предлагают блюда с доставкой, 16 тысяч, Примерно столько же абонентов значится и в сети Деливери Клаб. Среди новичков есть и статусные заведения высокой кухни с международной репутацией. Более 50 процентов заказов – блюда европейской кухни, 15 процентов ассортимента — азиатская и 9 процентов заказчиков предпочитают бургеры.

Значительный рост активности наблюдается и в оказание транспортных услуг. Сервисы такси в последнее время все чаще перевозят не пассажиров, а заказанную ими еду.