Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице в связи с коронавирусом.

Градоначальник внес изменения в свой же указ от 5 марта: по ним, к примеру, в Москве временно будут закрыты кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты. Своим распоряжением Собянин приостановил работу ночных клубов и дискотек; все массовые мероприятия как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе, будут отменены. В столичных торговых центрах, согласно указу мэра, будут закрыты детские комнаты, фитнес-клубы, катки, боулинги, аттракционы и аквапарки. Впрочем, магазины и банки в ТЦ продолжат свою работу.

Помимо этого Собянин ввел запрет на курение кальянов в ресторанах и кафе, а также распорядился, чтобы стоматологические кабинеты оказывали только экстренную помощь при неотложных случаях. Наконец, градоначальник поручил временно отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. В своем личном блоге Собянин признал, что эта мера непопулярная, однако, по его словам, тем самым власти хотят обеспечить соблюдение режима самоизоляции. Мэр уверен, что это поможет уберечь бабушек и дедушек от коронавиурса.

В понедельник столичная мэрия опубликовала указ, согласно которому почти 2 млн пожилых и хронически больных москвичей будут обязаны находиться на домашнем карантине. Документ вступает в силу в четверг, а ограничения продлятся как минимум до 14 апреля.