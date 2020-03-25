Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в нападении на один из столичных офисов «Единой России». Таким образом удовлетворено ходатайство обвинения.
Суд начнет рассматривать дело Мифтахова по существу 20 апреля.
Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову
Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в нападении на один из столичных офисов «Единой России». Таким образом удовлетворено ходатайство обвинения.