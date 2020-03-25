Головинский суд Москвы продлил на полгода арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в нападении на один из столичных офисов «Единой России». Таким образом удовлетворено ходатайство обвинения.

Суд начнет рассматривать дело Мифтахова по существу 20 апреля.