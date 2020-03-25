Согласно местному законодательству, он не предполагает запрет на выход из дома, однако власти могут ограничивать перемещение граждан. Также режим ЧС на Украине не предусматривает введение комендантского часа.
В стране уже закрыты торговые центры, кафе и рестораны.
На Украине до конца апреля вводится режим чрезвычайной ситуации
Согласно местному законодательству, он не предполагает запрет на выход из дома, однако власти могут ограничивать перемещение граждан. Также режим ЧС на Украине не предусматривает введение комендантского часа.