В Москве с сегодняшнего дня вводятся новые ограничительные меры в связи с коронавирусом

Согласно распоряжению Сергея Собянина, до середины апреля отменяется бесплатный проезд в транспорте для студентов и пожилых людей старше 65 лет.

Приостанавливается работа развлекательных заведений в торговых центрах. При этом магазины, банки останутся открытыми.

Стоматологическую помощь в столице в ближайшее время можно будет получить только в экстренных случаях.

О том, что российские регионы должны ограничить работу торговых центров, сегодня говорил премьер Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что это рекомендация. Мишустин также предупредил чиновников об ответственности.