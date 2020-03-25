В Москве до середины апреля отменяется бесплатный проезд для студентов, а также пожилых людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан. Это делается в рамках борьбы с коронавирусом.

Также в столице приостанавливается работа развлекательных учреждений в торговых центрах. Магазины, банки и службы быта останутся открытыми. Стоматологические кабинеты в Москве будут оказывать только экстренную помощь.

Соответствующее распоряжение Сергея Собянина вступает в силу уже с сегодняшнего дня.