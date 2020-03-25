Владимир Путин выступит с телеобращением к гражданам России по поводу ситуации с коронавирусом

Это выступление анонсировали в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин лично работал над текстом обращения. Это результат многочасового совещания, которое состоялось накануне.

Напомним, во вторник Путин побывал в больнице в Коммунарке, где содержатся инфицированные коронавирусом.

Сегодня, кстати, президент не поехал в Санкт-Петербург, где у него были запланированы различные мероприятия, а остался в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает. что в своем обращении Путин расскажет о мерах поддержки экономики.

Как только обращение начнут транслировать в прямом телеэфире, мы его выведем и в наш эфир.