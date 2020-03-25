Почти 2 миллиона москвичей обязаны находиться на карантине с завтрашнего дня

Тем, кто собирается соблюдать режим самоизоляции на даче, власти обещают помочь с топливом.

Многие жители столицы собираются провести вынужденный карантин из-за коронавируса на даче. «Чтобы помочь с теплом и уютом», городская администрация «готова доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», об этом говорится в блоге мэра Москвы Сергея Собянина. Там отмечается, что хотя в столичном регионе и прогнозируется теплая погода, но «пока не май месяц». Те, у кого потребность в топливе есть, могут обратиться помощью на специальную горячую линию. Одновременно власти решили отменить бесплатный проезд в общественном транспорте для студентов и людей старше 65 лет.

Самоизолироваться с завтрашнего дня должны почти 2 миллиона москвичей – те, кто находится в зоне риска – это пожилые и страдающие хроническими заболеваниями люди. О соответствующем распоряжении властей стало известно в понедельник. Как отмечалось, ходить за продуктами и лекарствами для них будут сотрудники социальных служб. В Минздраве сегодня сообщили, что на время карантина рецептурные препараты смогут получать в аптеке родственники или волонтеры.

Карантин продлится по меньшей мере до середины апреля. Такие же меры приняты и в Подмосковье. В Кремле сообщают, что предложение ввести карантин в городах-миллионниках по всей стране, уже разослано в регионы.