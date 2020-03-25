Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне ускорившей падение нефти

Рубль усилил снижение к доллару и евро. В данный момент американская валюта подорожала почти на 29 копеек, а евро — на 46. Эксперты связывают это со снижением цен на нефть. Баррель марки Brent в Лондоне сейчас стоит около 26 долларов.