ФИДЕ перенесла Всемирную шахматную Олимпиаду на 2021 год

Это уже второй перенос одного из главных турниров в шахматах.

Если бы не первый перенос второй мог и не понадобится. Сперва Олимпиада переехала географически. ФИДЕ решила отобрать соревнования у Ханты-Мансийска, поскольку город слишком поздно начал подготовку инфраструктуры. Запасным аэродромом стала Москва, где эпидемиологическая обстановка куда хуже, чем в Западной Сибири и Олимпиаду пришлось переносить теперь уже хронологически – на 2021 год. Столице Югры оставили другое важное мероприятие – Конгресс ФИДЕ, который тоже перенесен, равно, как и первая в истории Паралимпиада. Между тем, турнир претендентов на право сыграть матч с Чемпионом мира Магнусом Карлсеном продолжается в Екатеринбурге, как доказательство того, что соревнования проводить все-таки можно, но по масштабу с Олимпиадой его конечно не сравнить

Сегодня пройдут партии 7 тура. Пока лидирует российский гроссмейстер Ян Непомнящий.