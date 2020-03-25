Собянин приостановил бесплатный проезд для москвичей старше 65

Мера коснется также москвичей с хроническими заболеваниями. Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется теперь также на студентов колледжей и вузов. Ранее возможность бесплатного проезда ограничили для школьников.

Ранее мэр опубликовал указ, согласно которому с завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.

Кроме того, сегодняшним указом Собянина в столице временно приостанавливаются любые массовые мероприятия в помещениях и под открытым небом. Стоматологические кабинеты в Москве будут оказывать только экстренную помощь при острой боли.

В ТРЦ закроют детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы и аквапарки. Работать продолжат магазины и банки.