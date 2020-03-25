Наследник британского престола принц Чарльз заразился коронавирусом

Симптомы заболевания слабые, — сообщают СМИ, ссылаясь на официальные заявления Букингемского дворца. Отмечается, что Чарльз остается дома в Шотландии на самоизоляции. У его супруги — отрицательный результат.

Источники Reuters утверждают, что принц Чарльз в последний раз виделся с королевой Елизаветой 9 марта.