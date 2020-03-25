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14:10, 25 марта 2020

Правительство Украины собирается ввести режим ЧС по всей стране на 30 дней

Кабинет министров Украины намерен ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней, заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.



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