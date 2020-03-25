Континентальная хоккейная лига объявила о том, что сезон этого года закончен не будет

О том, что розыгрыш Кубка Гагарина продолжен не будет, объявил Президент КХЛ Алексей Морозов, который сказал дежурные слова о том, что решение далось нелегко, но здоровье дороже. В итоге сезон замер после первого круга Кубка, а второй так и не начался. Ранее рассматривались варианты с участием 6 российских команд, поскольку финский Йокерит и Барыс из Казахстана отказались играть в индивидуальном порядке по рекомендации властей этих стран и по сути, обладатель Кубка Гагарина стал бы таковым лишь с оговорками. В ближайшее время Директорат лиги соберется для подведения итогов сезона. Руководителям придется решить, кого объявить чемпионом. Самый простой и логичный вариант назвать таковым победителя регулярного чемпионата — то есть ЦСКА. Новый сезон по мнению Морозова должен начаться в обычные сроки и быть полноценным соревнованием.

Напомним, что в Национальной хоккейной лиги сезон пока приостановлен. Решение о его завершении еще не принято.