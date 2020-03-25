На территории военного госпиталя в Пушкине начали строить новый корпус

Возможно, это один из полутора десятков инфекционных центров, которые правительство поручило возвести Министерству обороны.

Тяжелая техника работает на территории 442-го окружного военного госпиталя в Пушкине. Местные жители рассказали, что работы ведут круглосуточно, но что именно строят — непонятно. Фонтанке. ру. читательница Елена сообщила, что в местной администрации ей рассказали про то, что там строят какой-то инфекционный корпус, но местных жителей никто не предупреждал, а в интернете информации никакой нет. На запрос издания в районной администрации ответили, что это строительство не входит в зону ответственности местных властей и все вопросы необходимо адресовать Министерству обороны. Пресс-служба Западного военного округа в свою очередь сообщила, что на территории госпиталя идет плановое капитальное строительство в рамках цитирую « развития инфраструктуры и совершенствования материально-технической базы медицинских организаций и учреждений Минобороны России» КЦ. Вопрос, почему плановые работы проводят ночью, в штабе Западного военного округа оставили без ответа.



Кабинет Министров накануне сообщил, что на строительство шестнадцати новых инфекционных центров выделили почти 9 миллиардов рублей. Их построит Министерство обороны.