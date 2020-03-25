Американский Сенат и администрация Дональда Трампа согласовали масштабный пакет мер по стимулированию экономики, который предусматривает, в частности, поддержку рядовых налогоплательщиков, — сообщают зарубежные СМИ.

На преодоление негативных последствий пандемии будет потрачено около 2 триллионов долларов, примерно четверть триллиона из которых станут прямыми выплатами американцам – по 1200 долларов всем работающим взрослым и по 500 долларов детям. 350 млрд из выделяемых субсидий пойдут на поддержку компаний малого и среднего бизнеса, чтобы не допустить массовых увольнений. Документ, предложенный Белым домом, лишь после третьего раунда процедурных обсуждений, был поддержан необходимым минимумом голосов, отданных за него 50-ю сенаторами. Он также предполагает укрепление сферы здравоохранения и усиление госпрограмм по страхованию на случай безработицы.

Главный спор между представителями двух партий вызвало положение в законопроекте, предполагающее выделение 500 млрд на кредиты для крупных корпораций, под непосредственным контролем со стороны министерства экономики.

Нью-Йорк таймс отмечает, что одобренный пакет стимулирующих мер является самым крупным за всю современную историю США.

На новостях из США нефть марки Brent подорожала до 28 долларов.