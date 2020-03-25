Президент Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам в связи с развитием ситуации с коронавирусом, — сообщил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос журналистов Песков сказал, что Путин чувствует себя хорошо после посещения карантинного центра в Коммунарке.

Тем временем, в России до 658 выросло количество зараженных коронавирусом. Одновременно в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина.

Прирост новых случаев заражённых в России за сутки увеличился почти втрое. Больше всего заболевших коронавирусом в Москве. Их уже 410, за сутки выявили ещё 120 человек, отчитался оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число зараженных в стране утром назвала вице-премьер Татьяна Голикова.

Две крупные частные лаборатории в Москве и Петербурге начинают тестировать на коронавирус, добавила Голикова. Вице-премьер также отметила, что создание новых мест в больницах для заражённых опасной инфекцией не должно идти в ущерб плановому лечению пациентов. Тем временем в Госдуму внесли законопроект о миллионных штрафах и даже лишении свободы за нарушение карантина. Если к примеру заболевший отправился в магазин и заразил других людей за это грозит 3 года колонии или в лучшем случае штраф до миллиона рублей. В случае смерти другого человека свободы предлагается лишать на 5 лет. А если погибнут несколько — наказание вырастет до семи лет заключения. Поскольку такие действия будут квалифицировать как хулиганство, диверсию и даже терроризм, говорится в проекте документа.

Парламентское большинство в лице Единой России заявило, что поддержит законопроект. Его могут принять уже на следующей неделе.

Сегодня же премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о разработке мер по ограничению работы магазинов и торговых центров в условиях распространения коронавируса.

Правительству нужно сделать еще более серьезные шаги по поддержке российской экономики в связи с пандемией. Минимизировать потери россиян поможет стабилизационный фонд, — считает глава Роснано Анатолий Чубайс.

По оценке Чубайса, удар коронавируса по экономике России будет измеряться триллионами рублей.