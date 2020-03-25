Путин здоровается с собеседниками через рукопожатие с соблюдением всех мер предосторожности и дезинфекции – Песков

Президент РФ Владимир Путин здоровается со своими собеседниками через рукопожатие с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», почему глава государства пожал руку главврачу больницы в Коммунарке.

«Я не знаю, почему, и не могу вам объяснить, но президент здоровается за руку со своими собеседниками. Он продолжает это делать, естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции», — подчеркнул он.

С точки зрения Пескова, «очевидно, что с главным врачом главной больницы по борьбе с коронавирусом можно уверенно и спокойно здороваться за руку».