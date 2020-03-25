Агрегаторы доставки еды фиксируют существенный рост заявок от ресторанов на подключение к сервису. Как передает Интерфакс, только к Яндекс-еде за минувший день подключились около 200 заведений. Это в шесть раз больше, чем в обычный день в феврале.
У Деливери Клаб за неделю количество заявок увеличилось втрое.
Агрегаторы доставки еды фиксируют существенный рост заявок от ресторанов на подключение к сервису
Агрегаторы доставки еды фиксируют существенный рост заявок от ресторанов на подключение к сервису. Как передает Интерфакс, только к Яндекс-еде за минувший день подключились около 200 заведений. Это в шесть раз больше, чем в обычный день в феврале.