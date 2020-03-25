Дефицит медицинских масок в российских аптеках связан с экспортом в Китай, а также распоряжением Минпромторга, однако в ближайшее время проблема должна быть решена, — сказал в эфире «Эха Москвы» гендиректор сети аптек «Столичка» Евгений Нифантьев.

По словам Нифантьева, скорее будут введены ограничения по количеству масок, отпускаемых в одни руки.