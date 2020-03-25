Госдума уже на следующей неделе может ужесточить ответственность за нарушение карантина. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, все фракции и профильные комитеты поддержали эту инициативу.
Правительство прислало положительный отзыв на эту инициативу, нет замечаний документу и у Верховного суда.
Госдума уже на следующей неделе может ужесточить ответственность за нарушение карантина
Госдума уже на следующей неделе может ужесточить ответственность за нарушение карантина. Как сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, все фракции и профильные комитеты поддержали эту инициативу.