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13:31, 25 марта 2020

Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом

Это произойдет в ближайшие часы, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, сегодня произошли изменения в графике Путина – он отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве. Как утверждает Песков, президент работает над текстом обращения, потребность в котором возникла после вчерашнего многочасового совещания.



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