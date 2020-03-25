Владимир Путин обратится к россиянам в связи с развитием ситуации с коронавирусом

Это произойдет в ближайшие часы, — сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, сегодня произошли изменения в графике Путина – он отменил поездку в Санкт-Петербург и остался в Москве. Как утверждает Песков, президент работает над текстом обращения, потребность в котором возникла после вчерашнего многочасового совещания.