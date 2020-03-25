В Минобрнауки рекомендовали вузам перенести весенние сессии на более поздний срок

В ведомстве это связали с ситуацией по коронавирусу.

Речь идет о том, чтобы, по словам главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова, при переносе экзаменов и производственных практик использовать опыт ведущих российских университетов. При этом он не уточнил, какой именно. Также, по словам министра, вузам нужно готовиться к тому, чтобы организовать итоговую аттестацию студентов в онлайн-режиме. Фальков, правда, допустил, что не во всех случаях перенос по срокам или переход на дистанционную сдачу экзаменов может быть осуществлен. Впрочем, некоторые вузы уже объявили об изменении дат весенней сессии – например, столичный Первый медуниверситет им. Сеченова.

Ситуация с коронавирусом может повлиять и на проведение очных вузовских олимпиад для школьников – их в Минобрнауки намерены перенести до 17 мая. Поступление в университеты также может быть организовано дистанционно, добавил Фальков. По его словам, ведомство в пилотном режиме отрабатывает сервис «Поступи в вуз онлайн», где абитуриенту достаточно будет через портал Госуслуги направить необходимые документы.

Начиная с прошлой недели Минобрнауки рекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса. Ведущие университеты после этого открыли бесплатный доступ к своим онлайн-курсам для студентов.