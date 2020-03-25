Россиянам могут вернуть деньги за невозвратные авиабилеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за коронавируса

С соответствующим предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«События неординарные, и авиакомпании, безусловно, должны возвращать деньги гражданам за билеты, поскольку они отказываются не по своей вине», — считает Валентина Матвиенко. Она поручила сенаторам подготовить обращение в Министерство транспорта. Спикер Совфеда озвучила это предложение после того, как сенатор от Республики Тывы Дина Оюн рассказала, что многие люди вынуждены сдавать авиабилеты из-за отмены, например, олимпиад для школьников. А покупались билеты по невозвратным тарифам, и теперь авиакомпании отказываются компенсировать эти деньги. Сенатор предложила провести переговоры с перевозчиками по возврату оплаты в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Между тем, Матвиенко обратила внимание на то, что сами авиакомпании также оказались в тяжелом экономическом положении из-за коронавируса – государство рассматривает вопрос поддержки этой отрасли. При этом возможные объемы субсидий пока не раскрываются. Пока нет и четких оценок убытков авиаперевозчиков, поскольку непонятно, как долго будут действовать ограничения.



Ранее стало известно, что Минэкономразвития предлагает компенсировать потерь, которые понесли туроператоры, в том числе по расходам на вывоз туристов из стран, которые попали под ограничения.