СК проводит проверку в отношении жителя Новокузнецка, который предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов

В Кемеровской области СК проводит доследственную проверку в отношении жителя региона, который предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов после поездки в Китай. За свои услуги он рассчитывал получить 50 тысяч рублей. Он разместил соответствующее объявление на одном из сайтов.

Полицейские установили, что это 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. В Китае молодой человек не был, — сообщает МБХ Медиа.