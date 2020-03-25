Значительного роста цен на алкогольную продукцию в российских торговых сетях нет, — сообщили ТАСС в Ассоциации компаний розничной торговли. В Ассоциации не ожидают подорожания импортного алкоголя в ближайшее время в связи с падением курса рубля и пандемией коронавируса.