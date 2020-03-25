Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам подготовить обращение в Минтранс, чтобы россиянам вернули деньги за авиабилеты, в том числе по невозвратным тарифам из-за ограничений в связи с коронавирусом.

При этом Матвиенко признала, что авиакомпании сейчас находятся в очень тяжелом экономическом положении и государство рассматирвает возможность поддержки авиационной отрасли.