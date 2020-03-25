Правительство подготовит рекомендательный перечень мер для регионов по ограничениям, связанным с работой магазинов и больших торговых центров, — объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также поручил увеличить количество инфекционных коек в региональных больницах.

Мишустин пообещал наказывать губернаторов, которые не будут уделять достаточно внимания борьбе с коронавирусом.