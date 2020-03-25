Континентальная хоккейная лига не будет доигрывать оставшиеся матчи сезона 2019⁄2020 из-за коронавируса, сообщила пресс-служба КХЛ.
«Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ», — говорится в сообщении.
Организаторы посчитали, что продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне.
Континентальная хоккейная лига решила не доигрывать сезон-2019/2020
Континентальная хоккейная лига не будет доигрывать оставшиеся матчи сезона 2019⁄2020 из-за коронавируса, сообщила пресс-служба КХЛ.