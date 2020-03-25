Суд в США запретил распространять криптовалюту основателя мессенджера Telegram Павла Дурова

С соответствующим требованием выступала американская Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Цифровые токены Gram, созданные на базе блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова, являются ценными бумагами – постановил судья штата Нью-Йорк. А значит, перед тем, как начать их продавать, компания должна была пройти процедуру регистрации. Поскольку этого сделано не было, суд запретил передавать токены инвесторам, которые купили на них права в в 2018 году. Таким образом суд согласился с позицией американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая требовала признать криптовалюту Gram ценными бумагами – из-за этого запуск блокчейн-платформы отложили на конец апреля. Как отмечается в решении, если проект так и не будет запущен, репутации Telegram может быть нанесен критический урон. Напомню, что для создания этой платформы Дуров привлек 1,7 миллиарда долларов. Среди инвесторов, например, бизнесмены Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также вдова сооснователя Apple Стива Джобса.

Как напоминает издание «Ведомости», Павел Дуров рассчитывал, что криптовалюта Gram составит серьезную конкуренцию биткоину, ей можно будет расплачиваться за товары и услуги. Отметим, что решение американского суда может быть обжаловано