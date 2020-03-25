Анатолий Чубайс: Для защиты россиян от экономических последствий коронавируса нужно использовать средства Стабфонда

Для защиты россиян от экономических последствий пандемии коронавируса нужно использовать средства Стабилизационного фонда, — считает глава Роснано Анатолий Чубайс. Как он выразился, «сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты».

Чубайс назвал правильной идею выплаты гражданам в странах, пострадавших от коронавируса, в частности, в США.