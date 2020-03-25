Российские военные вирусологи выдвинулись в сторону итальянского города Бергамо

Их отправили для оказания помощи в борьбе против распространения коронавируса.

Мобильный комплекс анализа и диагностики, средства дезинфекции, специальное оборудование для помощи тяжелым больным – всего 22 единицы спецтехники, а также автобусы с военными специалистами отправились из авиабазы ВВС Италии под Римом. Им предстоит преодолеть 600 километров расстояния до Бергамо – административного центра провинции Ломбардия, где наблюдается наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация. Как сообщили в Минобороны, на всем пути колонну будут сопровождать автомобили карабинеров. О том, что Россия планирует оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом ранее сообщил президент Владимир Путин. В российском военном ведомстве отмечали, что в страну направлено восемь врачебных бригад, около 100 военных вирусологов и эпидемиологов.

Всего в Италии в настоящий момент заразились коронавирусом около 70 тысяч человек – почти 30 тысяч случаев зарегистрированы в Ломбардии. Почти 7 тысяч человек скончались.