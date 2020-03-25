Сергей Шойгу: В России участились случаи диверсий в информационном поле

В России участились случаи диверсий в информационном поле. Необходимо ужесточить ответственность за такие преступления, — сказал министр обороны Сергей Шойгу. В России, как он выразился, существует, «целый оппозиционный дивизион».

Шойгу добавил, что таких «помощников» внутри страны должно стать меньше.