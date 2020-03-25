В Госдуму внесен законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина

Он предусматривает, в том числе, и уголовную ответственность.

Согласно законопроекту, который внес, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин, за нарушение карантина могут оштрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 млн рублей или лишить свободы на 3 года. Это предусматривается в случае, если подобные действия привели к массовому заболеванию людей. Нарушение же карантина, повлекшее по неосторожности смерть человека, считают авторы инициативы, должно наказываться штрафом до 2 млн рублей либо заключением на срок до 5 лет. За смерть же двух и более лиц предлагается наказывать на 7 лет. Ко второму чтению, как рассказал другой автор законопроекта — глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников – документ может дополниться санкциями за распространение фейков о ситуации с коронавирусом. Депутат при этом подчеркнул, что речь в нем идет именно о смерти, причиненной нарушившим карантин человеком по неосторожности. По словам Крашенинникова, умышленные действия, которые повлекли гибель людей, будут приравнены к терроризму, хулиганству или диверсии.

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина намерены поддержать в правящей «Единой России».