В Москве, при легком течении коронавируса, разрешено лечиться дома

Должны быть соблюдены четыре условия: если температура ниже 38 с половиной градусов и нет отдышки, — уточнили в Департаменте здравоохранения. Это не распространяется на пациентов из группы риска. В том числе пожилых, с хроническими заболеваниями и беременных женщин.

В то же время глава профсоюза Альянс врачей Анастасия Васильева считает подобный подход неправильным и опасным, — об этом она рассказала в эфире Эха.

Васильева рекомендует всем, кто заметил у себя симптомы инфекции, немедленно вызывать Скорую.