Цены на жизненно необходимые лекарства останутся прежними – глава совета Российской ассоциации аптечных сетей

Лекарства в аптеках подорожают на фоне роста курса валют, но цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) останутся прежними. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

«Конечно, будут какие-то изменения. В России достаточно большое количество препаратов зарубежного производства. Но в нашей отрасли есть механизм сдерживания цен – это список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Цены на них зарегистрированы в рублях правительством РФ, а наценки регламентированы как в оптовом, так и в розничном сегменте», — подчеркнул он.

Что касается дефицита или исчезновения из аптек зарубежных лекарств, по словам Нифантьева, «с некоторыми производителями могут быть накладки из-за ограничений с перекрытием границ внутри Европы». «На сегодня рынок лекарств – это 60% розница, и 60% в упаковках – это отечественные производители, которые используют те же самые субстанции, что и зарубежные. По подавляющему большинству препаратов по международным непатентованным наименованиям есть российские аналоги достойных заводов. Поэтому если вдруг произойдет дефицит по зарубежным производителям, можно на какое-то время заменить лекарство отечественными препаратами», — заключил он.