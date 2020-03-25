Евроспорт приостановил сотрудничество с Екатериной Бычковой, которая назвала «получеловеком» автора блога Сталингулаг

Телеканал Евроспорт приостановил сотрудничество с бывшей теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой после того, как она назвала «получеловеком» автора блога Сталингулаг. В официальном заявлении телеканала подчеркивается, что «Евроспорт» и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Высказывания Бычковой названы «недопустимыми».

Сама Бычкова заявила изданию Спортс.ру, что имела в виду не инвалидность, а «отсутствие чувства реальности, адекватности и интеллекта».

Блогер Александр Горбунов назвал Бычкову «экс-66-й ракеткой» и выразил надежду, что у нее «все будет хорошо, а этот незначительный эпизод в ее жизни просто покажет, что половина человека это тоже немало».