Российские вооруженные силы продолжают подготовку к Параду, посвященному 75 годовщине Великой Победы

Никаких изменений в графике в связи с коронавирусом пока нет.

Пока боевая техника и личный состав находится в местах дислокации, ,то есть тренируются в домашних условиях. Военно-транспортная авиация имитирует пролет над Красной площадью в Тверской области, а тяжелые бомбардировщике летают в небе над городом Энгельс в Саратовской области. Женские части обосновались в Воронеже, но есть и исключения. Оперативно-тактические комплексы Искандер-М, которые впервые проедут по брусчатке совершили пятисоткилометровым марш-бросок из Ивановской области в Московскую. Никакой информации об отмене парада из-за коронавируса нет, однако сроки сбора частей и начала тренировок на полигоне Алабинов Подмосковье могут быть перенесены на середину апреля.



По данным Минобороны всего в России 9 мая состоится 475 военных парадов.