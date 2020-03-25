В Сингапуре ученые научились выявлять коронавирус за пять минут

Экспресс-тест разработала лаборатория при агентстве по науке и технологиям. Его уже применили в одной из больниц Сингапура. Результат превзошел все ожидания. Тест очень чувствительный и точный, рассказали разработчики сингапурской газете Straits Times. По их словам, он способен определить коронавирус за 5 минут, в крайнем случае, за 10. Ученые ждут, что в течение месяца его разрешат использовать по всей стране, с помощью теста болезнь начнут выявлять у госпитализированных с подозрением на коронавирус: пишет газета. Разработка сингапурских ученых после того как ее утвердят, станет самым быстрым тестом. Ранее британские специалисты создали тест, способный определить болезнь за полчаса. В России на это пока уходит втрое больше времени, отмечает газета.ру. По последним данным число заболевших коронавирусом в мире превышает 400 тысяч человек. Более 18 тысяч умерли, выздоровели больше ста тысяч.

В России заболевших около пятисот человек, из них почти 300 в Москве. Столичные власти разрешили больным коронавирусом лечиться дома, в случае если болезнь протекает в легкой форме.

Официальные данные о коронавирусе не соответствуют реальным цифрам, — считает руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Она рассказала в эфире «Эха», что полиция потребовала от нее объяснительную после видеообращения к медикам, мобилизованным на борьбу с внебольничной пневмонией.

В правоохранительные органы пожаловалось Федеральное агентство новостей, — утверждает Васильева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин признал, что сейчас нет реальной картины по распространению коронавируса по России из-за низкого уровня тестирования.