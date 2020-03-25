Медицинские маски поступят в аптеки в ближайшие дни – председатель координационного совета ассоциации аптечных сетей

Медицинские маски поступят в аптеки в ближайшие дни. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

«Минпромторг выступает координатором ситуации с масками. Все производители сейчас работают на государство, которое распределяет маски, в первую очередь, в учреждения здравоохранения – отправляет в больницы. Но в ближайшие дни начнет насыщаться и аптечная сеть», — заверил он.

По словам Нифантьева, аптеки готовы продавать маски без наценки. «По какой цене нам их продадут производители, по такой мы и будем их реализовывать. У аптек нет задачи наживаться на масках, мы понимаем всю социальную ответственность. Если цена маски 35 рублей, мы готовы покупать по 34,90 и продавать по 35. Единственное, может быть введено ограничение – допустим, не больше 20 масок в одни руки», — отметил он.

Нифантьев добавил, что «маски в России сейчас есть, но на них сидят спекулянты, которые в свое время их скупили». «Правительство сделало правильную вещь – перекрыло экспорт, и спекулянты теперь не могут реализовать их за границей. Но в данном случае надо бы поработать и правоохранительным органам – призвать спекулянтов к ответственности», — заключил он.