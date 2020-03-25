Подготовка к параду Победы на Красной площади идет в плановом режиме. На фоне распространения коронавируса принимаются дополнительные меры безопасности, — сообщили РБК в Министерстве обороны.

Участникам парада три раза в день измеряют температуру, а иностранные военнослужащие-участники, дважды пройдут карантин: углубленное медицинское обследование в своих странах и две недели изоляции после прибытия в Россию.