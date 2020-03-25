Курс доллара опустился ниже 78 рублей на открытии торгов на Московской бирже

По словам аналитиков, поддержку рублю оказывает ситуация на рынке нефти: баррель марки Brent подорожал до 28 долларов после того, как стало известно, что сенаторы-демократы и администрация Дональда Трампа согласовали пакет мер помощи американской экономике на два триллиона долларов.

Поддержка будет распределять по трем основным направлениям: рядовые граждане, медицина и предприниматели. Об этом ранее в эфире «Эха» рассказал экономист Сергей Алексашенко.

Алексашенко считает, что такие масштабные меры поддержки государства должны оказывать постоянно, а не только во время кризиса.