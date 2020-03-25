Дефицит парацетамола в аптеках исчезнет в ближайшие дни – предс. координационного совета ассоциации аптечных сетей

Дефицит парацетамола в аптеках исчезнет в ближайшие дни, и больше перебоев не будет. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС), генеральный директор сети социальных аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

«Вопрос по парацетамолу стоит на контроле в Минпромторге. Ведомство сейчас ведет координацию работу между производителями, дистрибьюторами и аптеками. В ближайшие дни, я гарантирую, вопрос с парацетамолом наладится, и больше перебоев не будет», — сказал он.

По словам Нифантьева, «производители готовы работать в три смены и перестраивать свое производство, в том числе для большего производства парацетамола».

Он добавил, что причиной дефицита стала информация СМИ о том, что «парацетамол является панацеей при лечении коронавируса». «В результате практически все бросились в аптеки его скупать, и спрос за последние дни увеличился более чем в 10 раз. Но то, что данное лекарство панацея — это не так. Парацетамол – препарат, который снимает один из симптомов коронавируса – это жаропонижающее», — уточнил Нифантьев.