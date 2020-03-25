Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Эпицентр находился примерно в четырехстах километрах от берега недалеко от островов Курильской гряды на глубине 50 километров. Магнитуда подземных толков составила 7,6 балла, правда в Петропавловске-Камчатском сила подземных толчков была значительно меньше – около пяти баллов. Местные жители скорее заинтересовались случившимся. Результатом стали многочисленные видео, которые они выложили в соцсетях. В домах и офисах раскачивались люстры и мебель, падала с полок и разбивалась посуда. Некоторые сочли, что лучше выбежать на улицу из соображений безопасности. Тем не менее, серьезных последствий удалось избежать. О жертвах и разрушениях не сообщается.



Сахалинский филиал геофизической службы Российской академии наук объявил в Северо-Курильском районе Сахалинской области угрозу цунами.