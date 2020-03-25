При ухудшении ситуации с коронавирусом в РФ операторы не будут ограничивать доступ к звонкам при нулевом балансе

При ухудшении ситуации с коронавирусом в России операторы сотовой связи обещают не ограничивать доступ абонентов к мобильному интернету и звонкам при нулевом балансе, — сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Абонентам, которые из-за карантина не смогут вовремя пополнить баланс, будет автоматически подключаться возможность отсроченной оплаты. Услуга «отсроченного платежа» на срок до 30 дней есть у каждого оператора, — отмечает издание.