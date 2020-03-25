Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса

Правительство выделило Роспотребнадзору один миллиард 400 миллионов рублей на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что средства выделены из резервного фонда.

По данным оперативного штаба, в России зафиксировано 495 случаев коронавируса.

Публикуемые данные не соответствуют реальным цифрам, — считает руководитель Альянса врачей Анастасия Васильева.

По словам Васильевой, российские тесты на коронавирус гораздо менее точные, чем европейские и китайские.